Tokenomika Resolv wstUSR (WSTUSR)
Tokenomika in analiza cen Resolv wstUSR (WSTUSR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Resolv wstUSR (WSTUSR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Resolv wstUSR (WSTUSR)
What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar.
The protocol's main features include:
Issuance and redemption of USR against other tokens;
Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions;
Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized.
Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.
Tokenomika Resolv wstUSR (WSTUSR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Resolv wstUSR (WSTUSR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WSTUSR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WSTUSR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
