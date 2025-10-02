Tokenomika Pyth ETH (PYTHETH)

Tokenomika Pyth ETH (PYTHETH)

Odkrijte ključne vpoglede v Pyth ETH (PYTHETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:18:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Pyth ETH (PYTHETH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pyth ETH (PYTHETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M
Skupna ponudba:
$ 463.70
$ 463.70$ 463.70
Razpoložljivi obtok:
$ 463.70
$ 463.70$ 463.70
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5,126.36
$ 5,126.36$ 5,126.36
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1,003.49
$ 1,003.49$ 1,003.49
Trenutna cena:
$ 4,431.34
$ 4,431.34$ 4,431.34

Informacije o Pyth ETH (PYTHETH)

This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum.

Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Uradna spletna stran:
https://app.morpho.org/vault

Tokenomika Pyth ETH (PYTHETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pyth ETH (PYTHETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PYTHETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PYTHETH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PYTHETH, raziščite ceno žetona PYTHETH v živo!

Napoved cene PYTHETH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PYTHETH? Naša stran za napovedovanje cen PYTHETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti