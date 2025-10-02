Tokenomika Pumpcat (PUMPCAT)
Tokenomika in analiza cen Pumpcat (PUMPCAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pumpcat (PUMPCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Pumpcat (PUMPCAT)
Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump! Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump!
Tokenomika Pumpcat (PUMPCAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Pumpcat (PUMPCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PUMPCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PUMPCAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PUMPCAT, raziščite ceno žetona PUMPCAT v živo!
Napoved cene PUMPCAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PUMPCAT? Naša stran za napovedovanje cen PUMPCAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
