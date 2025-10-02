Odkrijte ključne vpoglede v Printer AI (PRINT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Printer AI (PRINT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PRINT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Printer AI (PRINT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

