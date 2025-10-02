Odkrijte ključne vpoglede v Predict Crypto (PREAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PREAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Predict Crypto (PREAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

