Tokenomika PPKAS (PPKAS)
Tokenomika in analiza cen PPKAS (PPKAS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PPKAS (PPKAS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o PPKAS (PPKAS)
PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!
Tokenomika PPKAS (PPKAS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PPKAS (PPKAS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PPKAS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PPKAS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PPKAS, raziščite ceno žetona PPKAS v živo!
Napoved cene PPKAS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PPKAS? Naša stran za napovedovanje cen PPKAS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti