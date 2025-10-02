Odkrijte ključne vpoglede v PPKAS (PPKAS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PPKAS (PPKAS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!

Zdaj, ko razumete tokenomiko PPKAS, raziščite ceno žetona PPKAS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PPKAS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PPKAS (PPKAS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PPKAS? Naša stran za napovedovanje cen PPKAS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

