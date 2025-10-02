Tokenomika PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)
Tokenomika in analiza cen PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)
About PowerPool
PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future.
Transaction Execution as a Service
The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc.
How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem?
-
AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.
-
Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.
-
DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
Tokenomika PowerPool Concentrated Voting Power (CVP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CVP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CVP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CVP, raziščite ceno žetona CVP v živo!
