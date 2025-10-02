Tokenomika Polygen (PGEN)
Tokenomika in analiza cen Polygen (PGEN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Polygen (PGEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Polygen (PGEN)
Polygen is the Community’s Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales.
Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds.
At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love!
Tokenomika Polygen (PGEN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Polygen (PGEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PGEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PGEN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PGEN, raziščite ceno žetona PGEN v živo!
Napoved cene PGEN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PGEN? Naša stran za napovedovanje cen PGEN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
