Informacije o Pollo (POLLO)
Pollo is a revolutionary prediction and opinion market platform where every trade is just $1, with winners taking up to 25% of the pool. All selections are made transparently using Chainlink VRF.
The Pollo platform also features PollPal AI Agent by Virtuals, a fine-tuned LLM designed to uncover trends, simplify win probabilities, analyze Pollo’s proprietary data, and trade, learn, and evolve alongside users.
Pollo is building the Truth Protocol, a decentralized platform that promotes accurate predictions, low-risk, high-reward investments, genuine participation, and a reliable alternative to mainstream media.
Tokenomika Pollo (POLLO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Pollo (POLLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov POLLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov POLLO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
