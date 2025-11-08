BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute POKI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija POKI je 13,079.11 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POKI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o POKI

Informacije o ceni POKI

Kaj je POKI

Uradna spletna stran POKI

Tokenomika POKI

Napoved cen POKI

POKI Logotip

POKI Cena (POKI)

Nerazporejeno

Cena 1 POKI v USD v živo:

+5.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih osebe. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij.
USD
POKI (POKI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:40:17 (UTC+8)

Današnja cena POKI

Današnja cena kriptovalute POKI (POKI) v živo je --, s spremembo 5.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POKI v USD je -- na POKI.

Kriptovaluta POKI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,079.11, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 984.06M POKI. V zadnjih 24 urah se je POKI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00106015, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je POKI premaknil -- v zadnji uri in -20.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije POKI (POKI)

$ 13.08K
$ 13.08K$ 13.08K

$ 13.29K
$ 13.29K$ 13.29K

984.06M
984.06M 984.06M

999,845,689.148339
999,845,689.148339 999,845,689.148339

Trenutna tržna kapitalizacija POKI je $ 13.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POKI je 984.06M, skupna ponudba pa znaša 999845689.148339. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.29K.

Zgodovina cene POKI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0
$ 0$ 0

+5.79%

-20.07%

-20.07%

Zgodovina cen POKI (POKI) v USD

Danes je bila sprememba cene POKI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene POKI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene POKI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene POKI v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+5.79%
30 dni$ 0-65.20%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto POKI

Napoved cene POKI (POKI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POKI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen POKI (POKI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena POKI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute POKI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POKI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute POKI.

Kaj je POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir POKI (POKI)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o POKI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta POKI?
Če bi kriptovaluta POKI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute POKI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:40:17 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti POKI (POKI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti POKI

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.