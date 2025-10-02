Uradna spletna stran POD

Tokenomika Podflow AI by Virtuals (POD) Odkrijte ključne vpoglede v Podflow AI by Virtuals (POD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Podflow AI by Virtuals (POD) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Podflow AI by Virtuals (POD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 96.84K $ 96.84K $ 96.84K Skupna ponudba: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M Razpoložljivi obtok: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 96.84K $ 96.84K $ 96.84K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00341037 $ 0.00341037 $ 0.00341037 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni Podflow AI by Virtuals (POD) Kupite POD zdaj!

Informacije o Podflow AI by Virtuals (POD) Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere. Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere. Uradna spletna stran: https://podflowai.com/

Tokenomika Podflow AI by Virtuals (POD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Podflow AI by Virtuals (POD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov POD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov POD. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko POD, raziščite ceno žetona POD v živo!

Napoved cene POD Želite vedeti, v katero smer se bo gibal POD? Naša stran za napovedovanje cen POD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona POD zdaj!

