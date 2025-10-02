Tokenomika PinGo (PINGO)

Tokenomika PinGo (PINGO)

Odkrijte ključne vpoglede v PinGo (PINGO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen PinGo (PINGO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PinGo (PINGO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.49M
$ 5.49M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 141.20M
$ 141.20M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 38.88M
$ 38.88M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.402481
$ 0.402481
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.02170273
$ 0.02170273
Trenutna cena:
$ 0.03888142
$ 0.03888142

Informacije o PinGo (PINGO)

PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence.

PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications.

Uradna spletna stran:
https://pingo.work/

Tokenomika PinGo (PINGO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PinGo (PINGO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PINGO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PINGO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PINGO, raziščite ceno žetona PINGO v živo!

Napoved cene PINGO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PINGO? Naša stran za napovedovanje cen PINGO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

