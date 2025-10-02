Tokenomika Pineapple Cat (PICA)
Tokenomika in analiza cen Pineapple Cat (PICA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pineapple Cat (PICA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Pineapple Cat (PICA)
Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way.
Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare.
Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference.
Tokenomika Pineapple Cat (PICA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Pineapple Cat (PICA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PICA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PICA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PICA, raziščite ceno žetona PICA v živo!
Napoved cene PICA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PICA? Naša stran za napovedovanje cen PICA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
