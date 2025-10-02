Tokenomika Petals (PTS)
Tokenomika in analiza cen Petals (PTS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Petals (PTS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Petals (PTS)
Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits.
Tokenomika Petals (PTS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Petals (PTS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PTS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PTS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PTS, raziščite ceno žetona PTS v živo!
