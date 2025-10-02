Odkrijte ključne vpoglede v Petals (PTS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Petals (PTS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PTS, raziščite ceno žetona PTS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PTS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Petals (PTS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PTS? Naša stran za napovedovanje cen PTS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

