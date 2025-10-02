Odkrijte ključne vpoglede v PEPPER (PEPPER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The $PEPPER token is designed to reward the Chiliz community and $CHZ token holders, bringing an extra dash of excitement and engagement to the Chiliz ecosystem. As a Community token, $PEPPER aims to add a bit of spice to the blockchain space while fostering community spirit. Key Features: Fair Launch: No pre-minting or ICO. Everyone starts with an equal opportunity. Community Driven: Built by the #PepperPeople, for the #PepperPeople. Spicy Tokenomics: A large supply and exciting distribution mechanics through airdrops and farming.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PEPPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PEPPER (PEPPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

