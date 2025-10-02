Tokenomika Origin Sonic (OS)
Tokenomika in analiza cen Origin Sonic (OS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Origin Sonic (OS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Origin Sonic (OS)
Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.
Tokenomika Origin Sonic (OS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Origin Sonic (OS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov OS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko OS, raziščite ceno žetona OS v živo!
Napoved cene OS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OS? Naša stran za napovedovanje cen OS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti