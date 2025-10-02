Tokenomika Olympus (OHM)
Informacije o Olympus (OHM)
The Olympus protocol is a decentralized financial (DeFi) system that supports OHM, a treasury-backed token.
Olympus manages value, liquidity, and credit on-chain through pioneering mechanisms such as Protocol Owned Liquidity (POL), Emissions Manager (EM), Cooler Loans, Convertible Deposits (CDs), and the Yield Repurchase Facility (YRF) to create a robust, flexible, censorship-resistant monetary framework.
Tokenomika Olympus (OHM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Olympus (OHM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov OHM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OHM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko OHM, raziščite ceno žetona OHM v živo!
