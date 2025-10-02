Tokenomika OKANE (OKANE)
Tokenomika in analiza cen OKANE (OKANE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OKANE (OKANE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o OKANE (OKANE)
Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails!
Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it’s a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious.
Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he’s lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy.
Tokenomika OKANE (OKANE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike OKANE (OKANE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov OKANE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OKANE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko OKANE, raziščite ceno žetona OKANE v živo!
