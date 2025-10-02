Odkrijte ključne vpoglede v OKANE (OKANE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OKANE (OKANE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it’s a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he’s lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OKANE, raziščite ceno žetona OKANE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov OKANE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike OKANE (OKANE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OKANE? Naša stran za napovedovanje cen OKANE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

