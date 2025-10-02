Odkrijte ključne vpoglede v Obortech (OBOT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.

OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov OBOT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Obortech (OBOT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

