Odkrijte ključne vpoglede v nomnom (NOMNOM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za nomnom (NOMNOM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

nomnom is a hungry hamster on the Solana network. This hamster is SO hungry that any-ting is on the menu!

nomnom is a hungry hamster on the Solana network. This hamster is SO hungry that any-ting is on the menu!

Zdaj, ko razumete tokenomiko NOMNOM, raziščite ceno žetona NOMNOM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NOMNOM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike nomnom (NOMNOM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NOMNOM? Naša stran za napovedovanje cen NOMNOM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.