Tokenomika Node Sphere AI (NSAI)
Tokenomika in analiza cen Node Sphere AI (NSAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Node Sphere AI (NSAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Node Sphere AI (NSAI)
Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers.
Tokenomika Node Sphere AI (NSAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Node Sphere AI (NSAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NSAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NSAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NSAI, raziščite ceno žetona NSAI v živo!
Napoved cene NSAI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NSAI? Naša stran za napovedovanje cen NSAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
