Tokenomika MUT8 Virus (MUTE)

Tokenomika MUT8 Virus (MUTE)

Odkrijte ključne vpoglede v MUT8 Virus (MUTE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:03:14 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MUT8 Virus (MUTE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MUT8 Virus (MUTE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 30.70K
$ 30.70K$ 30.70K
Skupna ponudba:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 30.70K
$ 30.70K$ 30.70K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00105021
$ 0.00105021$ 0.00105021
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o MUT8 Virus (MUTE)

MUT8 Virus. There is no cure.

A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak.

$MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion.

We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building.

Mutate the chain.

Uradna spletna stran:
https://mut8.me/

Tokenomika MUT8 Virus (MUTE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MUT8 Virus (MUTE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MUTE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MUTE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MUTE, raziščite ceno žetona MUTE v živo!

Napoved cene MUTE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MUTE? Naša stran za napovedovanje cen MUTE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti