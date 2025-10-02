Odkrijte ključne vpoglede v MUT8 Virus (MUTE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MUT8 Virus (MUTE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion.

A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak.

MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MUTE, raziščite ceno žetona MUTE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MUTE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MUT8 Virus (MUTE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MUTE? Naša stran za napovedovanje cen MUTE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.