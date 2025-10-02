Tokenomika Motion (MOTION)
Tokenomika in analiza cen Motion (MOTION)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Motion (MOTION), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Motion (MOTION)
"We all got motion here” isn’t just a phrase it’s the ethos of a community that moves with purpose, style, and energy. This project captures the culture of constant progression, collective ambition, and shared momentum. Rooted in the language of digital youth and crypto-native expression, it turns motion into meaning. Whether you’re trading, building, or vibing, this token represents forward movement. The project is a rallying cry for those who never sit still.
Tokenomika Motion (MOTION): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Motion (MOTION) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MOTION, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MOTION.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MOTION, raziščite ceno žetona MOTION v živo!
Napoved cene MOTION
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MOTION? Naša stran za napovedovanje cen MOTION združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti