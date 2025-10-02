Tokenomika Maxx (MAXX)

Tokenomika Maxx (MAXX)

Odkrijte ključne vpoglede v Maxx (MAXX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Maxx (MAXX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Maxx (MAXX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.15K
$ 15.15K$ 15.15K
Skupna ponudba:
$ 998.48M
$ 998.48M$ 998.48M
Razpoložljivi obtok:
$ 998.48M
$ 998.48M$ 998.48M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 15.15K
$ 15.15K$ 15.15K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00395378
$ 0.00395378$ 0.00395378
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00001028
$ 0.00001028$ 0.00001028
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Maxx (MAXX)

The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art.

Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond.

Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger.

Uradna spletna stran:
https://www.maxxcoin.art/

Tokenomika Maxx (MAXX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Maxx (MAXX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MAXX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAXX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MAXX, raziščite ceno žetona MAXX v živo!

Napoved cene MAXX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAXX? Naša stran za napovedovanje cen MAXX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

