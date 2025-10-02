Tokenomika MAXX AI (MXM)

Tokenomika MAXX AI (MXM)

Odkrijte ključne vpoglede v MAXX AI (MXM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen MAXX AI (MXM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MAXX AI (MXM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 400.75K
Skupna ponudba:
$ 988.45M
Razpoložljivi obtok:
$ 334.83M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.18M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.134883
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00119689
Informacije o MAXX AI (MXM)

MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power.

MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment.

With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success.

MXM — Maxx it or miss out.

Uradna spletna stran:
https://www.maxxmxm.com/
Bela knjiga:
https://docs.maxxmxm.com/

Tokenomika MAXX AI (MXM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MAXX AI (MXM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MXM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MXM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MXM, raziščite ceno žetona MXM v živo!

Napoved cene MXM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MXM? Naša stran za napovedovanje cen MXM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

