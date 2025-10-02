Tokenomika MAXX AI (MXM)
Tokenomika in analiza cen MAXX AI (MXM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MAXX AI (MXM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o MAXX AI (MXM)
MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power.
MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment.
With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success.
MXM — Maxx it or miss out.
Tokenomika MAXX AI (MXM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MAXX AI (MXM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MXM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MXM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MXM, raziščite ceno žetona MXM v živo!
