Odkrijte ključne vpoglede v MAXX AI (MXM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MAXX AI (MXM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MXM, raziščite ceno žetona MXM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MXM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MAXX AI (MXM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MXM? Naša stran za napovedovanje cen MXM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

