Tokenomika Manifold Finance (FOLD)
Tokenomika in analiza cen Manifold Finance (FOLD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Manifold Finance (FOLD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Manifold Finance (FOLD)
Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).
Tokenomika Manifold Finance (FOLD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Manifold Finance (FOLD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FOLD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FOLD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FOLD, raziščite ceno žetona FOLD v živo!
