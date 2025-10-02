Odkrijte ključne vpoglede v MAKE (MAKE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MAKE (MAKE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MAKE, raziščite ceno žetona MAKE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MAKE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MAKE (MAKE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAKE? Naša stran za napovedovanje cen MAKE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

