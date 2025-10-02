Odkrijte ključne vpoglede v LOWCAP (LOWCAP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LOWCAP (LOWCAP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$LOWCAP is a meme coin born from conviction, not hype. Built on the Solana blockchain, it embodies the spirit of degens who seek narrative, culture, and early community over utility and roadmaps. With no pre-sale, no team allocation, and a fair launch, $LOWCAP represents a movement—an underground cult of believers who value memes, timing, and pure community-driven momentum. It’s not just a coin—it’s a conviction-fueled social experiment designed to thrive in the chaos of the market.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LOWCAP, raziščite ceno žetona LOWCAP v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LOWCAP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike LOWCAP (LOWCAP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

