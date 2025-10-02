Tokenomika LIQUIDATED (LIQQ)

Tokenomika LIQUIDATED (LIQQ)

Odkrijte ključne vpoglede v LIQUIDATED (LIQQ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:51:25 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen LIQUIDATED (LIQQ)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LIQUIDATED (LIQQ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 79.24K
$ 79.24K$ 79.24K
Skupna ponudba:
$ 719.66M
$ 719.66M$ 719.66M
Razpoložljivi obtok:
$ 719.66M
$ 719.66M$ 719.66M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 79.24K
$ 79.24K$ 79.24K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00169832
$ 0.00169832$ 0.00169832
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00009429
$ 0.00009429$ 0.00009429
Trenutna cena:
$ 0.00011011
$ 0.00011011$ 0.00011011

Informacije o LIQUIDATED (LIQQ)

$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd.

Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.

Uradna spletna stran:
https://www.liqqcrypto.com/

Tokenomika LIQUIDATED (LIQQ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike LIQUIDATED (LIQQ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LIQQ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LIQQ.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LIQQ, raziščite ceno žetona LIQQ v živo!

Napoved cene LIQQ

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LIQQ? Naša stran za napovedovanje cen LIQQ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

