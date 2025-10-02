Tokenomika Libre (LIBRE)

Odkrijte ključne vpoglede v Libre (LIBRE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:51:01 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Libre (LIBRE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Libre (LIBRE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 854.51K
Skupna ponudba:
$ 3.22B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.22B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 854.51K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0054327
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00026487
Informacije o Libre (LIBRE)

Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use.

There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions.

Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team.

LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time.

You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked.

The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield.

Uradna spletna stran:
https://www.libre.org
Bela knjiga:
https://docs.libre.org

Tokenomika Libre (LIBRE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Libre (LIBRE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LIBRE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LIBRE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LIBRE, raziščite ceno žetona LIBRE v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

