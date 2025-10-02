Odkrijte ključne vpoglede v Legend ($LEGEND), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Legend ($LEGEND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

From staff hiring and transfers to tactics and brand, Legend rewrites what it means to run a football club.

Legend is football’s first agentic Operating System, where a real club, Costa D’Amalfi FC, is co-managed by a swarm of AI agents, token holders, and human leadership with the ambition to climb to Serie A.

The first football club co-managed by AI agents, token holders, and human leadership. Built on-chain. Rising from Italy’s iconic Amalfi Coast. Legend is not fantasy football. Not a simulation. Legend is football’s first agentic Operating System, where a real club, Costa D’Amalfi FC, is co-managed by a swarm of AI agents, token holders, and human leadership with the ambition to climb to Serie A. From staff hiring and transfers to tactics and brand, Legend rewrites what it means to run a football club.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $LEGEND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Legend ($LEGEND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

