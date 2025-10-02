Tokenomika Legend ($LEGEND)
Tokenomika in analiza cen Legend ($LEGEND)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Legend ($LEGEND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Legend ($LEGEND)
The first football club co-managed by AI agents, token holders, and human leadership. Built on-chain. Rising from Italy’s iconic Amalfi Coast.
Legend is not fantasy football. Not a simulation.
Legend is football’s first agentic Operating System, where a real club, Costa D’Amalfi FC, is co-managed by a swarm of AI agents, token holders, and human leadership with the ambition to climb to Serie A.
From staff hiring and transfers to tactics and brand, Legend rewrites what it means to run a football club.
Tokenomika Legend ($LEGEND): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Legend ($LEGEND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $LEGEND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $LEGEND.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $LEGEND, raziščite ceno žetona $LEGEND v živo!
Napoved cene $LEGEND
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $LEGEND? Naša stran za napovedovanje cen $LEGEND združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti