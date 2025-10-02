Tokenomika KumaDex Token (DKUMA)

Tokenomika KumaDex Token (DKUMA)

Odkrijte ključne vpoglede v KumaDex Token (DKUMA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:48:45 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen KumaDex Token (DKUMA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KumaDex Token (DKUMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 38.50K
Skupna ponudba:
$ 1.18B
Razpoložljivi obtok:
$ 746.60M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 61.10K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00452426
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00001436
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o KumaDex Token (DKUMA)

Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members.

The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.

Uradna spletna stran:
https://www.kumatokens.com/
Bela knjiga:
https://www.kumatokens.com/whitepaper

Tokenomika KumaDex Token (DKUMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike KumaDex Token (DKUMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DKUMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DKUMA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DKUMA, raziščite ceno žetona DKUMA v živo!

Napoved cene DKUMA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DKUMA? Naša stran za napovedovanje cen DKUMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

