Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance.
Tokenomika ktoshi (KTOSHI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ktoshi (KTOSHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KTOSHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KTOSHI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KTOSHI, raziščite ceno žetona KTOSHI v živo!
Napoved cene KTOSHI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KTOSHI? Naša stran za napovedovanje cen KTOSHI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
