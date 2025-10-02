Odkrijte ključne vpoglede v ktoshi (KTOSHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ktoshi (KTOSHI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KTOSHI, raziščite ceno žetona KTOSHI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KTOSHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ktoshi (KTOSHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KTOSHI? Naša stran za napovedovanje cen KTOSHI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

