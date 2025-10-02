Tokenomika Kris (KRIS)

Tokenomika Kris (KRIS)

Odkrijte ključne vpoglede v Kris (KRIS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:48:31 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Kris (KRIS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kris (KRIS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 166.88K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 166.88K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00057697
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00006735
Trenutna cena:
$ 0.00016591
Informacije o Kris (KRIS)

Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards.

Key Features:

Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit.

Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects.

Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications.

Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders.

ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access.

Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.

Uradna spletna stran:
https://kristoken.xyz
Bela knjiga:
https://kristoken.xyz/roadmap

Tokenomika Kris (KRIS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Kris (KRIS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KRIS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KRIS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KRIS, raziščite ceno žetona KRIS v živo!

Napoved cene KRIS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KRIS? Naša stran za napovedovanje cen KRIS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti