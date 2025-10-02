Odkrijte ključne vpoglede v KNOW (KNOW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KNOW (KNOW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange ( https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335 )) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KNOW, raziščite ceno žetona KNOW v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KNOW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike KNOW (KNOW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

