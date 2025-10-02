Odkrijte ključne vpoglede v KITNET TOKEN (KITNET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KITNET TOKEN (KITNET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro.

Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KITNET, raziščite ceno žetona KITNET v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KITNET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike KITNET TOKEN (KITNET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

