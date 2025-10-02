Odkrijte ključne vpoglede v Kepler (AVIA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kepler (AVIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AVIA, raziščite ceno žetona AVIA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AVIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Kepler (AVIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AVIA? Naša stran za napovedovanje cen AVIA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

