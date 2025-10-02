Tokenomika JACK (JACK)

Tokenomika JACK (JACK)

Odkrijte ključne vpoglede v JACK (JACK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:07:35 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen JACK (JACK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za JACK (JACK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 324.14K
$ 324.14K$ 324.14K
Skupna ponudba:
$ 978.00M
$ 978.00M$ 978.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 928.00M
$ 928.00M$ 928.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 341.60K
$ 341.60K$ 341.60K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00035141
$ 0.00035141$ 0.00035141

Informacije o JACK (JACK)

$JACK on Base is a community-driven meme token on the Base blockchain centered on Jack the Beabull and the Trench DAWGs. Born in The Trenches of Toshi Mart and later moving to Uniswap, $JACK blends consistent branding with a cinematic storyline. Jack embodies grit, loyalty, and resilience, while the project emphasizes community identity, creativity, and long-term engagement within the Base ecosystem. NFT's, Prizes, & More Giveaways to come!

Uradna spletna stran:
https://jackonbase.mobirisesite.com/

Tokenomika JACK (JACK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike JACK (JACK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov JACK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JACK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko JACK, raziščite ceno žetona JACK v živo!

Napoved cene JACK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JACK? Naša stran za napovedovanje cen JACK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti