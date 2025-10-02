Tokenomika I like my sootcase (SOOTCASE)

Odkrijte ključne vpoglede v I like my sootcase (SOOTCASE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:04:50 (UTC+8)
USD

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za I like my sootcase (SOOTCASE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 33.06K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 33.06K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00289964
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o I like my sootcase (SOOTCASE)

A video of four year old Barron Trump has begun surfacing across the internet two weeks ago. In that video, Melania and Donald Trump are seen speaking with their son, Barron. At that age, Barron inherited a very cute Slavik accent thanks to his mother, and a snippet of the clip is going viral on social media of Barron saying "I like my sootcase". From everyday individuals, to celebrities, to corporations, everyone is recreating this viral video.

Uradna spletna stran:
https://sootcase.io/

Tokenomika I like my sootcase (SOOTCASE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike I like my sootcase (SOOTCASE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SOOTCASE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOOTCASE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOOTCASE, raziščite ceno žetona SOOTCASE v živo!

Napoved cene SOOTCASE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOOTCASE? Naša stran za napovedovanje cen SOOTCASE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

