Tokenomika HyperWo (WO)
Tokenomika in analiza cen HyperWo (WO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HyperWo (WO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o HyperWo (WO)
At HyperWo, we set out to make blockchain usable again — by combining artificial intelligence with modular design. Founded by a team of builders, engineers, and AI researchers, our vision s to simplify Web3 through practical, intelligent tools.
Every product we create is built to remove friction — whether you're scanning a token, analyzing a wallet, or creating your own Web3 project. With a strong focus on transparency, usability, and privacy, we’re redefining how people interact with crypto.
As we continue to expand across platforms, including mobile and web, we invite everyone to explore a smarter, safer future powered by AI.
Tokenomika HyperWo (WO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike HyperWo (WO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
