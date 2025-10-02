Tokenomika HyperWo (WO)

Tokenomika HyperWo (WO)

Odkrijte ključne vpoglede v HyperWo (WO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:04:41 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen HyperWo (WO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HyperWo (WO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K
Skupna ponudba:
$ 999.32M
$ 999.32M$ 999.32M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.32M
$ 999.32M$ 999.32M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00133416
$ 0.00133416$ 0.00133416
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o HyperWo (WO)

At HyperWo, we set out to make blockchain usable again — by combining artificial intelligence with modular design. Founded by a team of builders, engineers, and AI researchers, our vision s to simplify Web3 through practical, intelligent tools.

Every product we create is built to remove friction — whether you're scanning a token, analyzing a wallet, or creating your own Web3 project. With a strong focus on transparency, usability, and privacy, we’re redefining how people interact with crypto.

As we continue to expand across platforms, including mobile and web, we invite everyone to explore a smarter, safer future powered by AI.

Uradna spletna stran:
https://hyperwo.com/

Tokenomika HyperWo (WO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike HyperWo (WO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WO, raziščite ceno žetona WO v živo!

Napoved cene WO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WO? Naša stran za napovedovanje cen WO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti