Odkrijte ključne vpoglede v Hyperpigmentation ($HYPER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hyperpigmentation ($HYPER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $HYPER, raziščite ceno žetona $HYPER v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $HYPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hyperpigmentation ($HYPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

