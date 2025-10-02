Tokenomika Hover Cat (HCAT)
Tokenomika in analiza cen Hover Cat (HCAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hover Cat (HCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Hover Cat (HCAT)
Hovercat is an AI Agent. It is inspired by the famous Hovercat meme. The agent will analyzes social signals on twitter. 1% of the token will be donated to cat shelters in the USA. The agent will crawl the internet and twitter to determine which shelter is best. Furthermore, it aims to build a strong community around the ethos of Hover Cat: An underdog who excels in life - against all odds and does so effortlessly.
Tokenomika Hover Cat (HCAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Hover Cat (HCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HCAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HCAT, raziščite ceno žetona HCAT v živo!
Napoved cene HCAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HCAT? Naša stran za napovedovanje cen HCAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
