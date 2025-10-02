Odkrijte ključne vpoglede v Hatch (HATCH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HATCH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hatch (HATCH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

