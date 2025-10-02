Tokenomika H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Odkrijte ključne vpoglede v H1DR4 by Virtuals (H1DR4), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:33:40 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za H1DR4 by Virtuals (H1DR4), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 234.31K
$ 234.31K$ 234.31K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 234.31K
$ 234.31K$ 234.31K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01014832
$ 0.01014832$ 0.01014832
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00023431
$ 0.00023431$ 0.00023431

Informacije o H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence.

Uradna spletna stran:
https://www.h1dr4.dev/
Bela knjiga:
https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514

Tokenomika H1DR4 by Virtuals (H1DR4): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike H1DR4 by Virtuals (H1DR4) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov H1DR4, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov H1DR4.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko H1DR4, raziščite ceno žetona H1DR4 v živo!

Napoved cene H1DR4

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal H1DR4? Naša stran za napovedovanje cen H1DR4 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

