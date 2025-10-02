Tokenomika Guberto (GUBERTO)
Informacije o Guberto (GUBERTO)
Guberto is the official mascot of GU Factory. It's the first meme deployed on the GU Token Factory.
Guberto represents the factory workers from the GU syndicate, who were eagerly waiting for the factory to start operating on the best and most scalable L2, Arbitrum. Most of them are also currently living in Camelot's Castle, which keeps them safe from the jeeters of the world.
Powered by Arbitrum, Camelot and the GU Factory.
Tokenomika Guberto (GUBERTO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Guberto (GUBERTO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GUBERTO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GUBERTO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GUBERTO, raziščite ceno žetona GUBERTO v živo!
