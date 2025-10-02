Tokenomika Grape (GRP)
Tokenomika in analiza cen Grape (GRP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Grape (GRP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Grape (GRP)
GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem.
The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2.
Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.
Tokenomika Grape (GRP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Grape (GRP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GRP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GRP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GRP, raziščite ceno žetona GRP v živo!
Napoved cene GRP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GRP? Naša stran za napovedovanje cen GRP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti