Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.

The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GRP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Grape (GRP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

