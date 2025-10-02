Odkrijte ključne vpoglede v ghostwire (GWIRE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GWIRE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ghostwire (GWIRE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

