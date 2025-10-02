Tokenomika GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Odkrijte ključne vpoglede v GENZAI by Virtuals (GENZAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:31:11 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GENZAI by Virtuals (GENZAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 47.11K
$ 47.11K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 900.00M
$ 900.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 52.35K
$ 52.35K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00112793
$ 0.00112793
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002118
$ 0.00002118
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o GENZAI by Virtuals (GENZAI)

GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts.

The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.

Uradna spletna stran:
https://genzai.wtf
Bela knjiga:
https://docs.genzai.wtf/

Tokenomika GENZAI by Virtuals (GENZAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike GENZAI by Virtuals (GENZAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GENZAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GENZAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GENZAI, raziščite ceno žetona GENZAI v živo!

Napoved cene GENZAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GENZAI? Naša stran za napovedovanje cen GENZAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

