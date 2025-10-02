Tokenomika GearUp (GUP)
Tokenomika in analiza cen GearUp (GUP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GearUp (GUP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GearUp (GUP)
GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts.
It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code.
Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen.
It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike.
Tokenomika GearUp (GUP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GearUp (GUP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GUP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GUP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GUP, raziščite ceno žetona GUP v živo!
