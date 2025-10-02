Odkrijte ključne vpoglede v GARY (GARY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GARY (GARY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GARY, raziščite ceno žetona GARY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GARY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GARY (GARY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GARY? Naša stran za napovedovanje cen GARY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

