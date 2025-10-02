Tokenomika GARY (GARY)
Tokenomika in analiza cen GARY (GARY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GARY (GARY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GARY (GARY)
The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter.
Tokenomika GARY (GARY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GARY (GARY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GARY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GARY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GARY, raziščite ceno žetona GARY v živo!
Napoved cene GARY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GARY? Naša stran za napovedovanje cen GARY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
